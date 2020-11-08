https://ria.ru/20201108/mashina-1583576309.html

В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении

В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении

Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:04

2020-11-08T04:04

2020-11-08T07:59

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области."Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером", - рассказали специалисты.До столкновения важно сохранять самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. Нужно до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.На переднем месте пассажира нужно закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем - упасть на пол. Если рядом ребенок, хорошо бы накрыть его собой.

https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html

https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html

россия

москва

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, общество