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https://ria.ru/20201108/mashina-1583576309.html
В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении
В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении
Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:04
2020-11-08T07:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области."Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером", - рассказали специалисты.До столкновения важно сохранять самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. Нужно до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.На переднем месте пассажира нужно закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем - упасть на пол. Если рядом ребенок, хорошо бы накрыть его собой.
https://ria.ru/20201107/dtp-1583479030.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, общество

В МЧС рассказали, как управлять машиной при неизбежном столкновении

04:04 08.11.2020 (обновлено: 07:59 08.11.2020)
 
CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
CC0 / DarkoStojanovic /
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если вы за рулем и понимаете, что вот-вот врежетесь в едущий навстречу автомобиль, сделайте все возможное, чтобы уклониться, потому что столкновение с неподвижным предметом, даже деревом, всегда лучше лобового, сообщает ГУМЧС России по Волгоградской области.
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"Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером", - рассказали специалисты.
До столкновения важно сохранять самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. Нужно до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.
"При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке", - добавляют спасатели.
На переднем месте пассажира нужно закрыть голову руками и завалиться на бок, распростершись на сидении, на заднем - упасть на пол. Если рядом ребенок, хорошо бы накрыть его собой.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваВолгоградская областьОбщество
 
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