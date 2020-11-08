https://ria.ru/20201108/litva-1583666600.html

Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать

Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать

Глава Института общественной географии и демографии Донатас Бурнейка считает, что из-за сложившейся демографической структуры общества в Литве не осталось тех,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T22:57

2020-11-08T22:57

2020-11-08T22:57

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325559_0:179:3322:2048_1400x0_80_0_0_df64af17393a96ff13f35d00f7ac8a1c.jpg

ВИЛЬНЮС, 8 ноя - РИА Новости. Глава Института общественной географии и демографии Донатас Бурнейка считает, что из-за сложившейся демографической структуры общества в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать."Количество жителей в Литве, по сути, обусловлено миграцией, и уже в течение некоторого времени миграция в Литве положительная", - сказал Донатас Бурнейка в интервью агентству "Эльта".По словам профессора, сложно сказать, как COVID-19 действует на миграцию жителей. "Но такие кризисы людям, скорее всего, легче пережить у себя на родине. Временный отъезд на сезонные работы прекратился. Очень вероятно, что сейчас люди регистрируются в Литве, чтобы получить пособия", - размышляет учёный.Бурнейка подчеркнул, что эмиграция сокращается и в силу демографической структуры общества."Наша демографическая структура такова, что уже некому массово уезжать. Десять лет назад в Литве много молодёжи оканчивало школы, университеты, был кризис, поэтому много людей уехало", - подчеркнул профессор.По подсчётам учёного, в ближайшие 10 лет будет наблюдаться поток иммиграции в Литву и какое-то время число жителей будет расти.По данным статистики, в этом году впервые за последние 28 лет количество жителей Литвы увеличилось. На 1 января 2020 года в Литве зарегистрировано 2,79 миллиона постоянных жителей. Прирост составил 145 человек, тем не менее рождаемость по-прежнему остаётся ниже смертности. До этого рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году и тогда население Литвы составляло 3,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583520575.html

https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, в мире