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https://ria.ru/20201108/litva-1583666600.html
Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
Глава Института общественной географии и демографии Донатас Бурнейка считает, что из-за сложившейся демографической структуры общества в Литве не осталось тех,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:57
2020-11-08T22:57
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 8 ноя - РИА Новости. Глава Института общественной географии и демографии Донатас Бурнейка считает, что из-за сложившейся демографической структуры общества в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать."Количество жителей в Литве, по сути, обусловлено миграцией, и уже в течение некоторого времени миграция в Литве положительная", - сказал Донатас Бурнейка в интервью агентству "Эльта".По словам профессора, сложно сказать, как COVID-19 действует на миграцию жителей. "Но такие кризисы людям, скорее всего, легче пережить у себя на родине. Временный отъезд на сезонные работы прекратился. Очень вероятно, что сейчас люди регистрируются в Литве, чтобы получить пособия", - размышляет учёный.Бурнейка подчеркнул, что эмиграция сокращается и в силу демографической структуры общества."Наша демографическая структура такова, что уже некому массово уезжать. Десять лет назад в Литве много молодёжи оканчивало школы, университеты, был кризис, поэтому много людей уехало", - подчеркнул профессор.По подсчётам учёного, в ближайшие 10 лет будет наблюдаться поток иммиграции в Литву и какое-то время число жителей будет расти.По данным статистики, в этом году впервые за последние 28 лет количество жителей Литвы увеличилось. На 1 января 2020 года в Литве зарегистрировано 2,79 миллиона постоянных жителей. Прирост составил 145 человек, тем не менее рождаемость по-прежнему остаётся ниже смертности. До этого рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году и тогда население Литвы составляло 3,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583520575.html
https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html
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литва, в мире

Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать

22:57 08.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВИЛЬНЮС, 8 ноя - РИА Новости. Глава Института общественной географии и демографии Донатас Бурнейка считает, что из-за сложившейся демографической структуры общества в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать.
"Количество жителей в Литве, по сути, обусловлено миграцией, и уже в течение некоторого времени миграция в Литве положительная", - сказал Донатас Бурнейка в интервью агентству "Эльта".
По словам профессора, сложно сказать, как COVID-19 действует на миграцию жителей. "Но такие кризисы людям, скорее всего, легче пережить у себя на родине. Временный отъезд на сезонные работы прекратился. Очень вероятно, что сейчас люди регистрируются в Литве, чтобы получить пособия", - размышляет учёный.
Бурнейка подчеркнул, что эмиграция сокращается и в силу демографической структуры общества.
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"Наша демографическая структура такова, что уже некому массово уезжать. Десять лет назад в Литве много молодёжи оканчивало школы, университеты, был кризис, поэтому много людей уехало", - подчеркнул профессор.
По подсчётам учёного, в ближайшие 10 лет будет наблюдаться поток иммиграции в Литву и какое-то время число жителей будет расти.
По данным статистики, в этом году впервые за последние 28 лет количество жителей Литвы увеличилось. На 1 января 2020 года в Литве зарегистрировано 2,79 миллиона постоянных жителей. Прирост составил 145 человек, тем не менее рождаемость по-прежнему остаётся ниже смертности. До этого рост числа жителей был зафиксирован в 1991 году и тогда население Литвы составляло 3,7 миллиона человек.
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