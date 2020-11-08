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Хорошие новости
https://ria.ru/20201108/lesa-1583501504.html
Работы по лесовосстановлению в регионах ЦФО выполнены на 100%
Работы по лесовосстановлению в регионах ЦФО выполнены на 100%
Лесовосстановительные работы в Центральном федеральном округе к началу ноября выполнены более чем на 100% от годового плана. На данный момент искусственное... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:00
2020-11-08T08:00
хорошие новости
хорошие новости
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Лесовосстановительные работы в Центральном федеральном округе к началу ноября выполнены более чем на 100% от годового плана. На данный момент искусственное восстановление лесов выполнено на площади 189 тысяч гектаров из запланированных 200 тысяч гектаров.Работы проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и предусматривают обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, а также снижение ущерба от лесных пожаров в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.При этом искусственное лесовосстановление, которое проводится фактически вручную, реализовано в ЦФО на 113%. Таким методом в центральных регионах России в этом году высажены лесные культуры на площади почти 40 тысяч гектаров.Минприроды также уточняет, что восстановление лесов проводилось и в других регионах – в Костромской (25 тысяч гектаров), Тверской (15 тысяч гектаров) и Смоленской (7 тысяч гектаров) областях. Также полностью выполнены лесовосстановительные работы в Белгородской, Ивановской, Липецкой, Московской и Тамбовской областях.
https://ria.ru/20201101/pozhary-1582426963.html
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хорошие новости, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

Работы по лесовосстановлению в регионах ЦФО выполнены на 100%

08:00 08.11.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфВид на леса Московской области с высоты птичьего полета
Вид на леса Московской области с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Лесовосстановительные работы в Центральном федеральном округе к началу ноября выполнены более чем на 100% от годового плана. На данный момент искусственное восстановление лесов выполнено на площади 189 тысяч гектаров из запланированных 200 тысяч гектаров.
Работы проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и предусматривают обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, а также снижение ущерба от лесных пожаров в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Центральный федеральный округ провел лесовосстановительные работы на площади 78 тысяч гектаров: к началу ноября годовой план федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" выполнен здесь более чем на 100%", – говорится в сообщении.

При этом искусственное лесовосстановление, которое проводится фактически вручную, реализовано в ЦФО на 113%. Таким методом в центральных регионах России в этом году высажены лесные культуры на площади почти 40 тысяч гектаров.
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Минприроды также уточняет, что восстановление лесов проводилось и в других регионах – в Костромской (25 тысяч гектаров), Тверской (15 тысяч гектаров) и Смоленской (7 тысяч гектаров) областях. Также полностью выполнены лесовосстановительные работы в Белгородской, Ивановской, Липецкой, Московской и Тамбовской областях.
 
Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
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