https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583666958.html

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,3 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:03

2020-11-08T23:03

2020-11-08T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_cf33314f800ef72f4376fd5febbc45d2.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,3 тысячи, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, число умерших в столице достигло 7361.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество