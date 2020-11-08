https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583666958.html
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,3 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:03
2020-11-08T23:03
2020-11-08T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,3 тысячи, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 74 умерших. Таким образом, число умерших в столице достигло 7361.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество