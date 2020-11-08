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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583647725.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек
Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T19:46
2020-11-08T20:04
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
в мире
распространение нового коронавируса
весь мир
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 19:45 мск общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 50 052 204, скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием.Выздоровели свыше 32,8 миллиона инфицированных.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Наиболее трудная ситуация складывается в США — там зафиксировано самое большое число заболевших и жертв.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире, весь мир, общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек

19:46 08.11.2020 (обновлено: 20:04 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 19:45 мск общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 50 052 204, скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаВ миреВесь мирОбщество
 
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