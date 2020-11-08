https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583647725.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек
Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T19:46
2020-11-08T19:46
2020-11-08T20:04
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
в мире
распространение нового коронавируса
весь мир
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 19:45 мск общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 50 052 204, скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием.Выздоровели свыше 32,8 миллиона инфицированных.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Наиболее трудная ситуация складывается в США — там зафиксировано самое большое число заболевших и жертв.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире, весь мир, общество