https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583647725.html

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 миллионов человек

Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:46

2020-11-08T19:46

2020-11-08T20:04

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

в мире

распространение нового коронавируса

весь мир

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило отметку в 50 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 19:45 мск общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 50 052 204, скончались 1 253 110 человек с подтвержденным заболеванием.Выздоровели свыше 32,8 миллиона инфицированных.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Наиболее трудная ситуация складывается в США — там зафиксировано самое большое число заболевших и жертв.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/simptom-1583496537.html

весь мир

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире, весь мир, общество