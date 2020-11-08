https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583619802.html
В США второй день фиксируют рекордное число заболевших COVID-19
В США второй день фиксируют рекордное число заболевших COVID-19
Рекордные свыше 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируют в США второй день подряд, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:02
2020-11-08T15:02
2020-11-08T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные свыше 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируют в США второй день подряд, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 126 742 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 1 040 пациентов с подтвержденным заболеванием.Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, тогда число выявленных за сутки случаев достигло 126 480.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 861 898 случаев заражения коронавирусом, скончались более 237 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, число зараженных коронавирусом приближается к 50 миллионам, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире