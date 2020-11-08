https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598279.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:10
2020-11-08T11:10
2020-11-08T11:10
распространение нового коронавируса
чукотский автономный округ
республика дагестан
чувашская республика (чувашия)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чукотский автономный округ
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотский автономный округ, республика дагестан, чувашская республика (чувашия), общество