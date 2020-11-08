https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598279.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:10

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2020-11-08T11:10

распространение нового коронавируса

чукотский автономный округ

республика дагестан

чувашская республика (чувашия)

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

чукотский автономный округ

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, республика дагестан, чувашская республика (чувашия), общество