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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598279.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:10
2020-11-08T11:10
распространение нового коронавируса
чукотский автономный округ
республика дагестан
чувашская республика (чувашия)
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
чукотский автономный округ
чувашская республика (чувашия)
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чукотский автономный округ, республика дагестан, чувашская республика (чувашия), общество

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

11:10 08.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Дагестане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Дагестан - 0,5%, 3. Чувашская Республика - 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаЧукотский автономный округРеспублика ДагестанЧувашская Республика (Чувашия)Общество
 
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