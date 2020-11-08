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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598126.html
В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:04
2020-11-08T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 5751, 2 Санкт-Петербург - 1331, 3 Московская область - 644", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 41, Чечне - 32 и Ненецком автономном округе - восемь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом

11:04 08.11.2020 (обновлено: 11:05 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 5751, 2 Санкт-Петербург - 1331, 3 Московская область - 644", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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