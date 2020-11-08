https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598126.html
В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:04
2020-11-08T11:04
2020-11-08T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 5751, 2 Санкт-Петербург - 1331, 3 Московская область - 644", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 41, Чечне - 32 и Ненецком автономном округе - восемь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583596655.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество