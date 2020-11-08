https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598126.html

В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 5751 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:04

2020-11-08T11:04

2020-11-08T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 5751, Санкт-Петербурге - 1331, Подмосковье - 644, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 5751, 2 Санкт-Петербург - 1331, 3 Московская область - 644", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области - 41, Чечне - 32 и Ненецком автономном округе - восемь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583596655.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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