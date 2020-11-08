https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583597077.html
В России за сутки умерли 286 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 286 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 286 смертей людей с COVID-19 , за все время - 30 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:55
2020-11-08T10:55
2020-11-08T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 286 смертей людей с COVID-19 , за все время - 30 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев... За весь период по России умерло 30 537 человека", - говорится в сообщении.В частности, 74 смерти подтверждены в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/minzdrav-1583593093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество