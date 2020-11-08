https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583597077.html

В России за сутки умерли 286 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 286 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 286 смертей людей с COVID-19 , за все время - 30 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:55

2020-11-08T10:55

2020-11-08T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 286 смертей людей с COVID-19 , за все время - 30 537, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев... За весь период по России умерло 30 537 человека", - говорится в сообщении.В частности, 74 смерти подтверждены в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/minzdrav-1583593093.html

москва

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество