Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин
04:01 08.11.2020 (обновлено: 04:03 08.11.2020)
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.
"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что у женщин эти антитела легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — рассказал Болибок.
По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. — Прим. ред.).
"Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — отметил врач.
Болибок при этом обратил внимание, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям.
Аутоиммунные заболевания (АИЗ) — группа болезней, при которых происходит разрушение тканей организма собственной иммунной системой.
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