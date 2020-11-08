https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html

Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин

Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:01

2020-11-08T04:01

2020-11-08T04:03

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. — Прим. ред.).Болибок при этом обратил внимание, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям.Аутоиммунные заболевания (АИЗ) — группа болезней, при которых происходит разрушение тканей организма собственной иммунной системой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, женщины, мужчины, здоровье, общество