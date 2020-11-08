Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html
Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин
Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:01
2020-11-08T04:03
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
женщины
мужчины
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896641_0:281:2644:1768_1400x0_80_0_0_da5d7c3c4607327a5df50a6a86aab36d.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. — Прим. ред.).Болибок при этом обратил внимание, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям.Аутоиммунные заболевания (АИЗ) — группа болезней, при которых происходит разрушение тканей организма собственной иммунной системой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896641_0:33:2644:2016_1400x0_80_0_0_0ae898d622f524ac95c79d4b408bdd53.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, женщины, мужчины, здоровье, общество

Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин

04:01 08.11.2020 (обновлено: 04:03 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, заявил "Ленте.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.
"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что у женщин эти антитела легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — рассказал Болибок.
По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. — Прим. ред.).
"Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — отметил врач.
Болибок при этом обратил внимание, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям.
Медицинский работник переодевается в защитный костюм в ковидном госпитале на базе санатория Прибой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 19:45Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказала, что делать при заражении члена семьи коронавирусом
Аутоиммунные заболевания (АИЗ) — группа болезней, при которых происходит разрушение тканей организма собственной иммунной системой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияженщинымужчиныЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой
08:33Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа
08:26Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
08:25Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США
08:24Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
08:22Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания
07:51Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
07:09Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
07:00Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
06:39Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
06:20Исследование выявило отношение россиян к 2020 году
06:13Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
06:05Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
05:23Сторонники Трампа устроили протесты возле капитолиев в ряде штатов
05:16Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
05:15Байден обозначил приоритеты своей политики
05:12Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
05:00Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
04:57Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
04:54Байден пообещал не разделять страну, а объединять
Лента новостейМолния