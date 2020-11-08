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https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html
Стали известны подробности гибели ведущего НТВ
Стали известны подробности гибели ведущего НТВ
Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:10
2020-11-08T12:27
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия.По словам свидетеля аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередач и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым."Как герой погиб.&lt;...&gt; Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый, раз — и в землю воткнулся", — заявил очевидец в комментарии телеканалу "360".Как заметил собеседник телеканала, сразу после падения самолет загорелся, а через несколько секунд взорвался бак и пламя поднялось вверх на несколько метров. Он отметил, что у пилота не было возможности спастись, поскольку воздушное судно продолжало гореть в течение 15 минут.По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительной версии, воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
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видео, крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия
Стали известны подробности гибели ведущего НТВ
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия.
2020-11-08T09:10
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Стали известны подробности гибели ведущего НТВ

09:10 08.11.2020 (обновлено: 12:27 08.11.2020)
 
© Фото : @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : @koltovoy
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия.
По словам свидетеля аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередач и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым.
"Как герой погиб.<...> Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый, раз — и в землю воткнулся", — заявил очевидец в комментарии телеканалу "360".
Как заметил собеседник телеканала, сразу после падения самолет загорелся, а через несколько секунд взорвался бак и пламя поднялось вверх на несколько метров. Он отметил, что у пилота не было возможности спастись, поскольку воздушное судно продолжало гореть в течение 15 минут.
По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительной версии, воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойНТВ (телеканал)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Раменский районРыбинскПроисшествия
 
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