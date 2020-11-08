https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html

Стали известны подробности гибели ведущего НТВ

Стали известны подробности гибели ведущего НТВ

Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:10

2020-11-08T09:10

2020-11-08T12:27

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

нтв (телеканал)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета с ведущим НТВ Александром Колтовым на борту рассказал подробности происшествия.По словам свидетеля аварии, пилот до последнего старался увести самолет от жилых домов, дороги и линии электропередач и пытался сесть в поле, хотя судно уже было малоуправляемым."Как герой погиб.<...> Не знаю, что они ощущали в последний момент, когда понимали, что самолет падает. Скорость низкая, он уже неуправляемый, раз — и в землю воткнулся", — заявил очевидец в комментарии телеканалу "360".Как заметил собеседник телеканала, сразу после падения самолет загорелся, а через несколько секунд взорвался бак и пламя поднялось вверх на несколько метров. Он отметил, что у пилота не было возможности спастись, поскольку воздушное судно продолжало гореть в течение 15 минут.По данным МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительной версии, воздушное судно разбилось из-за неисправности двигателей.

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры падения самолета над Люберцами Под Люберцами разбился легкомоторный самолет. 2020-11-08T09:10 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия