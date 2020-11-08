https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583580227.html

Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии

Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии

Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T07:09

2020-11-08T07:09

2020-11-08T07:20

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

нтв (телеканал)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и пассажир.Мужчина также добавил, что самолет болтало в воздухе в разные стороны.Как отметил Дмитрий, самолет сгорел примерно за пять минут. Службы спасения, по его словам, сработали крайне оперативно. Первыми на место трагедии приехали сотрудники МЧС, а следом за ними – полиция.Кроме того тушить пожар помогали неравнодушные автомобилисты, которые выбегали из машин и боролись с огнем с помощью огнетушителей.

https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583575590.html

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия