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Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T07:09
2020-11-08T07:20
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и пассажир.Мужчина также добавил, что самолет болтало в воздухе в разные стороны.Как отметил Дмитрий, самолет сгорел примерно за пять минут. Службы спасения, по его словам, сработали крайне оперативно. Первыми на место трагедии приехали сотрудники МЧС, а следом за ними – полиция.Кроме того тушить пожар помогали неравнодушные автомобилисты, которые выбегали из машин и боролись с огнем с помощью огнетушителей.
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московская область (подмосковье)
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия

Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии

07:09 08.11.2020 (обновлено: 07:20 08.11.2020)
 
© Фото : Instagram @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Instagram @koltovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося.
Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и пассажир.
"В момент падения самолета я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре своему собеседнику я сказал, что летит самолет какой-то спортивный и как-то странно себя ведет. И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета. В момент крушения над полем летало еще таких два вертолета спортивных каких-то", — рассказал очевидец по имени Дмитрий в беседе с телеканалом "360".
Мужчина также добавил, что самолет болтало в воздухе в разные стороны.
Как отметил Дмитрий, самолет сгорел примерно за пять минут. Службы спасения, по его словам, сработали крайне оперативно. Первыми на место трагедии приехали сотрудники МЧС, а следом за ними – полиция.
Кроме того тушить пожар помогали неравнодушные автомобилисты, которые выбегали из машин и боролись с огнем с помощью огнетушителей.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойНТВ (телеканал)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Раменский районРыбинскПроисшествия
 
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