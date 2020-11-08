https://ria.ru/20201108/kirkorov-1583601823.html

Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым

Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым

Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:46

2020-11-08T11:46

2020-11-08T14:53

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

дубай (город)

майами

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.По словам артистки, о совместном концерте она договорилась с певцом еще зимой в Майами.Кроме того, Полякова заявила, что все придирки в их адрес являются попыткой спровоцировать конфликт.Певица отметила, что и дальше будет продолжать выступать где и с кем захочет.

https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html

https://ria.ru/20200917/dakota-1577378575.html

дубай (город)

майами

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, филипп киркоров, дубай (город), майами