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Шоубиз
https://ria.ru/20201108/kirkorov-1583601823.html
Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым
Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым
Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:46
2020-11-08T14:53
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
дубай (город)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.По словам артистки, о совместном концерте она договорилась с певцом еще зимой в Майами.Кроме того, Полякова заявила, что все придирки в их адрес являются попыткой спровоцировать конфликт.Певица отметила, что и дальше будет продолжать выступать где и с кем захочет.
https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html
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знаменитости, филипп киркоров, дубай (город), майами

Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым

11:46 08.11.2020 (обновлено: 14:53 08.11.2020)
 
© Фото : @polyakovamusicОля Полякова
Оля Полякова - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : @polyakovamusic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.
По словам артистки, о совместном концерте она договорилась с певцом еще зимой в Майами.
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Кроме того, Полякова заявила, что все придирки в их адрес являются попыткой спровоцировать конфликт.
"С каких пор Филипп Киркоров, который стал звездой еще при царе Горохе, который слова кривого не сказал про Украину и про ее народ, и выступление с ним на одной сцене стало преступлением против человечества?" — спросила она у фанатов.
Певица отметила, что и дальше будет продолжать выступать где и с кем захочет.
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ШоубизЗнаменитостиФилипп КиркоровДубай (город)Майами
 
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