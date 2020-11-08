https://ria.ru/20201108/kirkorov-1583601823.html
Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым
Украинская певица резко ответила на критику ее выступления с Киркоровым
Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:46
2020-11-08T11:46
2020-11-08T14:53
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
дубай (город)
майами
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ольга Полякова ответила в Instagram подписчикам, раскритиковавшим ее за выступление с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.По словам артистки, о совместном концерте она договорилась с певцом еще зимой в Майами.Кроме того, Полякова заявила, что все придирки в их адрес являются попыткой спровоцировать конфликт.Певица отметила, что и дальше будет продолжать выступать где и с кем захочет.
https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html
https://ria.ru/20200917/dakota-1577378575.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, дубай (город), майами