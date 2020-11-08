https://ria.ru/20201108/karabakh-1583628253.html
В Карабахе заявили об ожесточенных боях в Шуши
В Карабахе заявили об ожесточенных боях в Шуши
Помощница президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Армине Григорян заявила, что военная операция в городе Шуши продолжается. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:42
2020-11-08T16:42
2020-11-08T17:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
александр григорян
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Помощница президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Армине Григорян заявила, что военная операция в городе Шуши продолжается.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии второго по величине города НКР, а турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил его с "победой" в Карабахе. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отрицает сдачу Шуши азербайджанским военным.Ситуация в КарабахеВ сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583615702.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-11-08T16:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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