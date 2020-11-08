https://ria.ru/20201108/iran-1583659160.html

В Иране оценили возможность возвращения США в ядерную сделку

В Иране оценили возможность возвращения США в ядерную сделку

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя возможность возвращения США в ядерную сделку в президентство Джо Байдена, заявил, что Тегеран... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:26

2020-11-08T21:26

2020-11-08T21:28

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вашингтон (город)

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в мире

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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя возможность возвращения США в ядерную сделку в президентство Джо Байдена, заявил, что Тегеран предпочитает не доверять ожиданиям."У нас нет ожиданий от кого-либо в Вашингтоне. Они принимают собственные решения на основании собственной политики. Все шаги правительства (Дональда) Трампа до сегодняшнего дня проваливались, поэтому у них нет иного выхода, кроме уважения к иранскому народу и становления на правильный путь", - сказал Хатибзаде телеканалу Al-Alam, отвечая на вопрос о возможности возвращения США в ядерную сделку при Байдене.В то же время он уточнил, что на данный момент рано об этом судить, добавив, что Тегеран будет смотреть на реальные действия американской стороны.Представитель МИД Ирана также заявил, что не США выдвигать условия касательно ядерной сделки, а как только Вашингтон захочет туда вернуться, то должен будет ответить за нарушения обязательств. Он подчеркнул, что США нанесли Ирану "многомиллиардный ущерб" в долларах.По словам Хатибзаде, Вашингтон должен признать ошибки, прекратить "экономическую войну" против Ирана, выполнить свои обязательства и возместить причиненный Ирану ущерб.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

https://ria.ru/20201108/iran-1583638819.html

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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