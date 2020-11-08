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https://ria.ru/20201108/iran-1583659160.html
В Иране оценили возможность возвращения США в ядерную сделку
В Иране оценили возможность возвращения США в ядерную сделку
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя возможность возвращения США в ядерную сделку в президентство Джо Байдена, заявил, что Тегеран... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:26
2020-11-08T21:28
выход сша из ядерной сделки по ирану
дональд трамп
мид ирана
джо байден
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя возможность возвращения США в ядерную сделку в президентство Джо Байдена, заявил, что Тегеран предпочитает не доверять ожиданиям."У нас нет ожиданий от кого-либо в Вашингтоне. Они принимают собственные решения на основании собственной политики. Все шаги правительства (Дональда) Трампа до сегодняшнего дня проваливались, поэтому у них нет иного выхода, кроме уважения к иранскому народу и становления на правильный путь", - сказал Хатибзаде телеканалу Al-Alam, отвечая на вопрос о возможности возвращения США в ядерную сделку при Байдене.В то же время он уточнил, что на данный момент рано об этом судить, добавив, что Тегеран будет смотреть на реальные действия американской стороны.Представитель МИД Ирана также заявил, что не США выдвигать условия касательно ядерной сделки, а как только Вашингтон захочет туда вернуться, то должен будет ответить за нарушения обязательств. Он подчеркнул, что США нанесли Ирану "многомиллиардный ущерб" в долларах.По словам Хатибзаде, Вашингтон должен признать ошибки, прекратить "экономическую войну" против Ирана, выполнить свои обязательства и возместить причиненный Ирану ущерб.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
https://ria.ru/20201108/iran-1583638819.html
тегеран (город)
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выход сша из ядерной сделки по ирану, дональд трамп, мид ирана, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

В Иране оценили возможность возвращения США в ядерную сделку

21:26 08.11.2020 (обновлено: 21:28 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя возможность возвращения США в ядерную сделку в президентство Джо Байдена, заявил, что Тегеран предпочитает не доверять ожиданиям.
"У нас нет ожиданий от кого-либо в Вашингтоне. Они принимают собственные решения на основании собственной политики. Все шаги правительства (Дональда) Трампа до сегодняшнего дня проваливались, поэтому у них нет иного выхода, кроме уважения к иранскому народу и становления на правильный путь", - сказал Хатибзаде телеканалу Al-Alam, отвечая на вопрос о возможности возвращения США в ядерную сделку при Байдене.
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Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
В то же время он уточнил, что на данный момент рано об этом судить, добавив, что Тегеран будет смотреть на реальные действия американской стороны.
Представитель МИД Ирана также заявил, что не США выдвигать условия касательно ядерной сделки, а как только Вашингтон захочет туда вернуться, то должен будет ответить за нарушения обязательств. Он подчеркнул, что США нанесли Ирану "многомиллиардный ущерб" в долларах.
По словам Хатибзаде, Вашингтон должен признать ошибки, прекратить "экономическую войну" против Ирана, выполнить свои обязательства и возместить причиненный Ирану ущерб.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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