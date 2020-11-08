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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20201108/iran-1583638819.html
В Иране оценили возможность переговоров с США
В Иране оценили возможность переговоров с США
Возможность переговоров между Ираном и США есть, но вернуться к ним будет сложно, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:31
2020-11-08T18:31
конфликт сша и ирана
дональд трамп
мид ирана
джо байден
тегеран (город)
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сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Возможность переговоров между Ираном и США есть, но вернуться к ним будет сложно, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде."Переговоры по-прежнему на повестке дня и (их возможность – ред.) имеется, несмотря на то, что путь возвращения к ним – сложный", - сообщил Хатибзаде в интервью телеканалу Al-Alam.Он также подчеркнул, что США должны прекратить экономическую войну против Ирана, и добавил, что Тегеран находится в ожидании практических шагов объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена в отношении страны.По его словам, у Тегерана также есть список из ряда пунктов, за которые Вашингтон должен ответить.Власти Ирана прежде неоднократно заявляли об отсутствии предпочтений относительно того, кто станет следующим президентом США, подчеркивая, что для Тегерана важнее то, как продемонстрирует себя новая власть, кто бы ни победил на выборах - как в отношении Ирана, так и в отношении многосторонних и международных договоренностей.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
https://ria.ru/20201108/neft-1583636741.html
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дональд трамп, мид ирана, джо байден, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

В Иране оценили возможность переговоров с США

18:31 08.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Возможность переговоров между Ираном и США есть, но вернуться к ним будет сложно, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Переговоры по-прежнему на повестке дня и (их возможность – ред.) имеется, несмотря на то, что путь возвращения к ним – сложный", - сообщил Хатибзаде в интервью телеканалу Al-Alam.
Он также подчеркнул, что США должны прекратить экономическую войну против Ирана, и добавил, что Тегеран находится в ожидании практических шагов объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена в отношении страны.
По его словам, у Тегерана также есть список из ряда пунктов, за которые Вашингтон должен ответить.
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Власти Ирана прежде неоднократно заявляли об отсутствии предпочтений относительно того, кто станет следующим президентом США, подчеркивая, что для Тегерана важнее то, как продемонстрирует себя новая власть, кто бы ни победил на выборах - как в отношении Ирана, так и в отношении многосторонних и международных договоренностей.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампМИД ИранаДжо БайденТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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