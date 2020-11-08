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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/iran-1583620964.html
Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19
Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19
Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:16
2020-11-08T15:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 9236 новых случаев (максимум – 9450), также скончались 459 человек (прежний максимум – 440).Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 682 486, жертв – 38 291. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 520 329.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, иран, в мире

Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19

15:16 08.11.2020
 
© AP Photo / Ebrahim NorooziПожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 9236 новых случаев (максимум – 9450), также скончались 459 человек (прежний максимум – 440).
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COVID ставит рекорды от Белоруссии до США. В ВОЗ ждут новую пандемиюВо многих странах мира число выявленных случаев коронавируса прибавляется быстрыми темпами изо дня в день. И прогнозы негативные: есть куда расти. Всемирная организация здравоохранения, тем временем, призывает готовиться к новой пандемии. О чем же речь?
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 682 486, жертв – 38 291. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 520 329.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИранВ мире
 
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