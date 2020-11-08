https://ria.ru/20201108/iran-1583620964.html

Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19

Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID-19

Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:16

2020-11-08T15:16

2020-11-08T15:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Иран обновил суточный антирекорд по жертвам COVID, скончались более 450 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 9236 новых случаев (максимум – 9450), также скончались 459 человек (прежний максимум – 440).Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 682 486, жертв – 38 291. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 520 329.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/pandemiya-1583402848.html

иран

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, иран, в мире