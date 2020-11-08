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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/internet-1583631515.html
В Минске заработал мобильный интернет
В Минске заработал мобильный интернет
Белорусские операторы в полном объеме восстановили в Минске оказание услуги по мобильному доступу в интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T17:15
2020-11-08T17:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
а1
александр лукашенко
мтс
богданович
минск
белоруссия
технологии
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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белорусские операторы в полном объеме восстановили в Минске оказание услуги по мобильному доступу в интернет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, без сбоев работает интернет у клиентов мобильных операторов А1 и МТС, которые примерно в 10.00 (совпадает с мск) воскресенья сообщили о снижении пропускной способности и временной недоступности услуги из-за мероприятий госорганов."По состоянию на 16.45 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор А1 в Twitter.Проблемы с мобильным доступом в интернет в Минске отмечаются по воскресеньям в период проведения несанкционированных протестных акцией сторонниками оппозиции, которые, в том числе, координируют свои действия с помощью Telegram.В это воскресенье сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы в Минске, откуда планировали провести марш. Там силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться на других участках в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих силовики разгоняли и блокировали дальнейшее передвижение участников оппозиции. Группы пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201108/minsk-1583625287.html
https://ria.ru/20201106/vybory-1583426403.html
богданович
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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, богданович, минск, белоруссия, технологии, в мире

В Минске заработал мобильный интернет

17:15 08.11.2020
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белорусские операторы в полном объеме восстановили в Минске оказание услуги по мобильному доступу в интернет, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, без сбоев работает интернет у клиентов мобильных операторов А1 и МТС, которые примерно в 10.00 (совпадает с мск) воскресенья сообщили о снижении пропускной способности и временной недоступности услуги из-за мероприятий госорганов.
"По состоянию на 16.45 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор А1 в Twitter.
Проблемы с мобильным доступом в интернет в Минске отмечаются по воскресеньям в период проведения несанкционированных протестных акцией сторонниками оппозиции, которые, в том числе, координируют свои действия с помощью Telegram.
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В это воскресенье сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы в Минске, откуда планировали провести марш. Там силовики провели ряд задержаний и преградили подходы к этому району. Впоследствии протестующие пытались собраться на других участках в центре Минска, например у стелы "Минск - город-герой", на улице Кальварийской, проспекте Машерова, улице Богдановича, улице Немига. Но образовывавшиеся группы и колонны протестующих силовики разгоняли и блокировали дальнейшее передвижение участников оппозиции. Группы пытались собраться возле ТЦ "Рига" и на площади Бангалор, на улице Якуба Коласа, а также у метро "Пушкинская", но силовики разогнали протестующих.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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