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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201108/idrisov-1583636011.html
Умер основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области
Умер основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области
Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67 году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте управления. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:13
2020-11-08T18:25
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новости - религия и мировоззрение
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67 году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте управления.Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования семье Идрисова и всей нижегородской мусульманской общине. "Умар-хазрат Идрисов стоял у самых истоков духовного возрождения уммы (религиозной общины – ред.) Нижегородской области... От возвращения мусульманам Нижегородской соборной мечети, строительства десяткой мечетей по всей области и до формирования системы исламского просвещения и образования, воспитания целой плеяды молодых религиозных деятелей – многие достижения нижегородской уммы являются прямой и непосредственной заслугой нашего усопшего брата", - цитируются на сайте слова Гайнутдина.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова. "Вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов нашего региона сложно переоценить. Он проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области. Умар Идрисов навсегда останется в истории региона как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Именно такой подход к вере и является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Умяр Юсипович Идрисов родился 1 января 1954 года в городе Горьком. Работал на промышленных предприятиях города, служил в рядах Советской армии. С 1991 года — главный имам-хатыб нижегородской Соборной мечети. В 1993−2008 годах — председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В 2008−2012 — председатель совета улемов духовного управления мусульман Нижегородской области. С 2014 года — председатель местной религиозной организации мусульман Нижнего Новгорода. Награжден орденом Славы II степени Совета муфтиев России (2003), орденом Дружбы (2004), орденом "За заслуги" Духовного управления мусульман РФ (2015), благодарностями и грамотами правительства Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Умер основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области

18:13 08.11.2020 (обновлено: 18:25 08.11.2020)
 
© Фото : Благотворительный фонд имени Абу Ханифы Некоммерческая организацияОснователь Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов
Основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Благотворительный фонд имени Абу Ханифы Некоммерческая организация
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67 году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте управления.
"Духовное управление мусульман Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает о кончине в ночь с 7 на 8 ноября основателя Духовного управления мусульман Нижегородской области, имама-хатыба Нижегородской соборной мечети Умара-хазрата Идрисова от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования семье Идрисова и всей нижегородской мусульманской общине. "Умар-хазрат Идрисов стоял у самых истоков духовного возрождения уммы (религиозной общины – ред.) Нижегородской области... От возвращения мусульманам Нижегородской соборной мечети, строительства десяткой мечетей по всей области и до формирования системы исламского просвещения и образования, воспитания целой плеяды молодых религиозных деятелей – многие достижения нижегородской уммы являются прямой и непосредственной заслугой нашего усопшего брата", - цитируются на сайте слова Гайнутдина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова. "Вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов нашего региона сложно переоценить. Он проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области. Умар Идрисов навсегда останется в истории региона как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Именно такой подход к вере и является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Умяр Юсипович Идрисов родился 1 января 1954 года в городе Горьком. Работал на промышленных предприятиях города, служил в рядах Советской армии. С 1991 года — главный имам-хатыб нижегородской Соборной мечети. В 1993−2008 годах — председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В 2008−2012 — председатель совета улемов духовного управления мусульман Нижегородской области. С 2014 года — председатель местной религиозной организации мусульман Нижнего Новгорода. Награжден орденом Славы II степени Совета муфтиев России (2003), орденом Дружбы (2004), орденом "За заслуги" Духовного управления мусульман РФ (2015), благодарностями и грамотами правительства Нижегородской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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