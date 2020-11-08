https://ria.ru/20201108/idrisov-1583636011.html

Умер основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области

Умер основатель Духовного управления мусульман Нижегородской области

Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67 году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте управления. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T18:13

2020-11-08T18:13

2020-11-08T18:25

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Первый руководитель Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов умер на 67 году жизни из-за коронавируса, сообщается на сайте управления.Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил соболезнования семье Идрисова и всей нижегородской мусульманской общине. "Умар-хазрат Идрисов стоял у самых истоков духовного возрождения уммы (религиозной общины – ред.) Нижегородской области... От возвращения мусульманам Нижегородской соборной мечети, строительства десяткой мечетей по всей области и до формирования системы исламского просвещения и образования, воспитания целой плеяды молодых религиозных деятелей – многие достижения нижегородской уммы являются прямой и непосредственной заслугой нашего усопшего брата", - цитируются на сайте слова Гайнутдина.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова. "Вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов нашего региона сложно переоценить. Он проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области. Умар Идрисов навсегда останется в истории региона как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Именно такой подход к вере и является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Умяр Юсипович Идрисов родился 1 января 1954 года в городе Горьком. Работал на промышленных предприятиях города, служил в рядах Советской армии. С 1991 года — главный имам-хатыб нижегородской Соборной мечети. В 1993−2008 годах — председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В 2008−2012 — председатель совета улемов духовного управления мусульман Нижегородской области. С 2014 года — председатель местной религиозной организации мусульман Нижнего Новгорода. Награжден орденом Славы II степени Совета муфтиев России (2003), орденом Дружбы (2004), орденом "За заслуги" Духовного управления мусульман РФ (2015), благодарностями и грамотами правительства Нижегородской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/mecheti-1580842103.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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