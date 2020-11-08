https://ria.ru/20201108/gruziya-1583655541.html
Полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси
Полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси
Сотрудники правоохранительных органов применили водомет и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые решили пикетировать здание ЦИК... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:53
2020-11-08T20:53
2020-11-08T21:55
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов применили водомет и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые решили пикетировать здание ЦИК Грузии, передает корреспондент РИА Новости.Несколько человек пострадали. На место прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.Ранее демонстранты выдвинули ультиматум главе ЦИК Тамаре Жвания и лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Они потребовали отправить главу ЦИК в отставку до 20:00 (19:00 мск). Когда срок ультиматума истек, протестующие решили направиться к зданию Центризбиркома.По данным РИА Новости, основная часть митингующих, пока не подошла к зданию ЦИК. Они перемещаются пешком из центра Тбилиси в направлении Центризбиркома, который расположен на окраине столицы.Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Однако в правящей партии заявили, что пойдут на это, если об этом попросят "международные партнеры".В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших.
https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T20:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов применили водомет и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые решили пикетировать здание ЦИК Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько человек пострадали. На место прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.
Ранее демонстранты выдвинули ультиматум главе ЦИК Тамаре Жвания и лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Они потребовали отправить главу ЦИК в отставку до 20:00 (19:00 мск). Когда срок ультиматума истек, протестующие решили направиться к зданию Центризбиркома.
По данным РИА Новости, основная часть митингующих, пока не подошла к зданию ЦИК. Они перемещаются пешком из центра Тбилиси
в направлении Центризбиркома, который расположен на окраине столицы.
Парламентские выборы прошли в Грузии
31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Однако в правящей партии заявили, что пойдут на это, если об этом попросят "международные партнеры".
В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших.