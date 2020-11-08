https://ria.ru/20201108/gruziya-1583655541.html

Полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси

Полиция применила водометы против митингующих у здания ЦИК в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов применили водомет и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые решили пикетировать здание ЦИК... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T20:53

2020-11-08T20:53

2020-11-08T21:55

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583651163_0:75:1280:795_1400x0_80_0_0_c88f5dd1a2e196ae66f07dc124691097.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов применили водомет и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров и их сторонников, которые решили пикетировать здание ЦИК Грузии, передает корреспондент РИА Новости.Несколько человек пострадали. На место прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.Ранее демонстранты выдвинули ультиматум главе ЦИК Тамаре Жвания и лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Они потребовали отправить главу ЦИК в отставку до 20:00 (19:00 мск). Когда срок ультиматума истек, протестующие решили направиться к зданию Центризбиркома.По данным РИА Новости, основная часть митингующих, пока не подошла к зданию ЦИК. Они перемещаются пешком из центра Тбилиси в направлении Центризбиркома, который расположен на окраине столицы.Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.Митингующие оппозиционеры требовали также встречи с представителями властей, чтобы "обсудить вопрос назначения новых выборов". Однако в правящей партии заявили, что пойдут на это, если об этом попросят "международные партнеры".В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста оппозиции и их сторонников. Они требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших.

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

тбилиси

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых. 2020-11-08T20:53 true PT1M06S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире