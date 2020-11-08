https://ria.ru/20201108/gorbachev-1583631926.html
Горбачев прокомментировал вероятную победу Байдена
Горбачев прокомментировал вероятную победу Байдена
Экс-президент СССР Михаил Горбачев, комментируя вероятную победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил РИА Новости, что роль Штатов в мировых делах... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T17:16
2020-11-08T17:16
2020-11-08T17:41
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
михаил горбачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, комментируя вероятную победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил РИА Новости, что роль Штатов в мировых делах остается большой и важной, и это не меняется.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Роль Америки в мировых делах остается большой и очень важной. Это не меняется. И поэтому везде внимательно следили за предвыборной кампанией в США. Американцы сделали выбор в пользу Джо Байдена", - сказал Горбачев.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, михаил горбачев, джо байден, сша, в мире