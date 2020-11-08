https://ria.ru/20201108/gorbachev-1583631926.html

Горбачев прокомментировал вероятную победу Байдена

Горбачев прокомментировал вероятную победу Байдена

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, комментируя вероятную победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил РИА Новости, что роль Штатов в мировых делах... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:16

2020-11-08T17:16

2020-11-08T17:41

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

михаил горбачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, комментируя вероятную победу Джо Байдена на выборах президента США, заявил РИА Новости, что роль Штатов в мировых делах остается большой и важной, и это не меняется.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Роль Америки в мировых делах остается большой и очень важной. Это не меняется. И поэтому везде внимательно следили за предвыборной кампанией в США. Американцы сделали выбор в пользу Джо Байдена", - сказал Горбачев.

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, михаил горбачев, джо байден, сша, в мире