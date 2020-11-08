https://ria.ru/20201108/google-1583568840.html

Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите

Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите

Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:11

2020-11-08T02:11

2020-11-08T02:11

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

смартфоны

google

технологии

общество

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Стало известно, как Google записывает то, что вы говорите

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Google использует голосовое управление, которое активируется определенной ключевой фразой. На сервере компании сохраняются данные о голосе и информация о поисковом запросе, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Свои действия компания аргументирует необходимостью сбора и анализа данных для формирования рекламы и организации поисковой системы с максимальным удобством для пользователей.Вместе с тем, при взломе аккаунта собранная информация может оказаться в руках третьих лиц, которые способны воспользоваться ею в нелегальных целях: следить за пользователем, контролировать и даже шантажировать его.

https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, смартфоны, google, технологии, общество