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Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов
Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов
Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:42
2020-11-08T14:53
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."На всех уровнях становления нового процесса газификации Минэнерго будет оказывать методологическую поддержку. Для этого, в частности, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации, ключевая задача которого – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик", - написал Новак."Также мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", - добавил он.Министр также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году. "В конечном итоге наша общая цель – обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости", - заметил он.Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома."Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.
https://ria.ru/20200617/1573056620.html
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газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов

14:42 08.11.2020 (обновлено: 14:53 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в деловом костюме
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
"На всех уровнях становления нового процесса газификации Минэнерго будет оказывать методологическую поддержку. Для этого, в частности, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации, ключевая задача которого – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик", - написал Новак.
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"Также мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", - добавил он.
Министр также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году. "В конечном итоге наша общая цель – обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости", - заметил он.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.
"Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.
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ГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
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