https://ria.ru/20201108/effektivnost-1583617299.html

Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов

Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов

Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:42

2020-11-08T14:42

2020-11-08T14:53

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"."На всех уровнях становления нового процесса газификации Минэнерго будет оказывать методологическую поддержку. Для этого, в частности, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации, ключевая задача которого – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик", - написал Новак."Также мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", - добавил он.Министр также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 году. "В конечном итоге наша общая цель – обеспечить качество, скорость и простоту получения услуги населением при минимальной стоимости", - заметил он.Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома."Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.

https://ria.ru/20200617/1573056620.html

https://ria.ru/20200709/1574096786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика