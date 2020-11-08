https://ria.ru/20201108/dtp-1583615232.html

В Подмосковье мужчина сбил насмерть молодую пару на пешеходном переходе

В Подмосковье мужчина сбил насмерть молодую пару на пешеходном переходе

Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:06

2020-11-08T14:06

2020-11-08T14:42

ирина волк

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Шестого ноября в 22:15 в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода", — сказала Волк.По ее словам, 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте."После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения", — добавила Волк.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряженное с состоянием опьянения или оставлением места ДТП", максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы).

https://ria.ru/20201107/dtp-1583494275.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия