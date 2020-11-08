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В Подмосковье мужчина сбил насмерть молодую пару на пешеходном переходе
В Подмосковье мужчина сбил насмерть молодую пару на пешеходном переходе
Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:06
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ирина волк
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Шестого ноября в 22:15 в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода", — сказала Волк.По ее словам, 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте."После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения", — добавила Волк.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряженное с состоянием опьянения или оставлением места ДТП", максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы).
https://ria.ru/20201107/dtp-1583494275.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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ирина волк, московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия

В Подмосковье мужчина сбил насмерть молодую пару на пешеходном переходе

14:06 08.11.2020 (обновлено: 14:42 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле Cadillac насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе в Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Шестого ноября в 22:15 в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем Cadillac, совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода", — сказала Волк.
По ее словам, 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте.
"После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения", — добавила Волк.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек и сопряженное с состоянием опьянения или оставлением места ДТП", максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы).
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