https://ria.ru/20201108/diplom-1583578598.html
Дипломы в России могут получить "срок годности"
Дипломы в России могут получить "срок годности"
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь",... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T05:41
2020-11-08T05:41
2020-11-08T07:22
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:271:5196:3194_1400x0_80_0_0_ee375ddeaad8fec9b19f74d013d91981.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", поскольку это не гарантирует сохранение актуальности полученных выпускником знаний спустя длительное время.По его мнению, дипломы о высшем образовании должны остаться на следующих этапах развития высшей школы, однако они могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".Спецпредставитель президента уточнил, что речь идет о дипломах со "сроком годности", для которых будет задан определенный промежуток времени, когда они действительны.Требования к системе образованияВажным требованием к системе высшего образования в ближайшие годы станет высокая скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов.Спецпредставитель президента считает, что в будущем функцией университетов должно стать "не образование, а преобразование человека".Кроме того, он подчеркнул важность стремления вузов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.
https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html
https://na.ria.ru/20201027/kachestvo-priema-1581744941.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_289:0:4908:3464_1400x0_80_0_0_b55f996815e4d484bc787de45efc303b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, общество
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков
раскритиковал практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", поскольку это не гарантирует сохранение актуальности полученных выпускником знаний спустя длительное время.
"Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?" — отметил спикер в ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35".
По его мнению, дипломы о высшем образовании должны остаться на следующих этапах развития высшей школы, однако они могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".
"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", — заявил Песков.
Спецпредставитель президента уточнил, что речь идет о дипломах со "сроком годности", для которых будет задан определенный промежуток времени, когда они действительны.
Требования к системе образования
Важным требованием к системе высшего образования в ближайшие годы станет высокая скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов.
"Не возможен современный университет, если он одновременно не является акселератором команд, которые создают старт-апы в широком понимании: исследовательские, образовательные, социальные проекты", — высказался Песков.
Спецпредставитель президента считает, что в будущем функцией университетов должно стать "не образование, а преобразование человека".
Кроме того, он подчеркнул важность стремления вузов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.