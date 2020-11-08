https://ria.ru/20201108/diplom-1583578598.html

Дипломы в России могут получить "срок годности"

Дипломы в России могут получить "срок годности"

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь",... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:41

2020-11-08T05:41

2020-11-08T07:22

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", поскольку это не гарантирует сохранение актуальности полученных выпускником знаний спустя длительное время.По его мнению, дипломы о высшем образовании должны остаться на следующих этапах развития высшей школы, однако они могут быть преобразованы в "дипломы по требованию".Спецпредставитель президента уточнил, что речь идет о дипломах со "сроком годности", для которых будет задан определенный промежуток времени, когда они действительны.Требования к системе образованияВажным требованием к системе высшего образования в ближайшие годы станет высокая скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов.Спецпредставитель президента считает, что в будущем функцией университетов должно стать "не образование, а преобразование человека".Кроме того, он подчеркнул важность стремления вузов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.

https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html

https://na.ria.ru/20201027/kachestvo-priema-1581744941.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, общество