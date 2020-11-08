https://ria.ru/20201108/diplom-1583574155.html

В России для дипломов вузов могут ввести "срок годности"

В России для дипломов вузов могут ввести "срок годности"

Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", заявил в ходе лекции для... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:59

2020-11-08T02:59

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", заявил в ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.По его словам, речь идет о дипломах с "некоторым заданным промежутком времени, когда они действительны".Также спецпредставитель президента назвал "абсурдной" практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь".Кроме того, он отметил, что функцией университетов в перспективе должно стать "не образование, а преобразование человека".

https://na.ria.ru/20201027/kachestvo-priema-1581744941.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, общество