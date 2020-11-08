В России для дипломов вузов могут ввести "срок годности"
02:59 08.11.2020 (обновлено: 03:52 08.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", заявил в ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет о дипломах с "некоторым заданным промежутком времени, когда они действительны".
"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", — рассказал он.
Также спецпредставитель президента назвал "абсурдной" практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь".
"Кто сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?" — задался вопросом Песков.
Кроме того, он отметил, что функцией университетов в перспективе должно стать "не образование, а преобразование человека".
27 октября, 13:27Названы вузы-лидеры по качеству приема в 2020 году