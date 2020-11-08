https://ria.ru/20201108/cyrus-1583444832.html
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл "Edge of Midnight", сообщает NME. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:16
2020-11-08T03:16
2020-11-08T03:33
культура
майли сайрус
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл "Edge of Midnight", сообщает NME.Фактически эта композиция стала компиляцией из двух песен: “Midnight sky”, которую Майли Сайрус выпустила в августе текущего года, и “Edge of seventeen” Стиви Никс, вышедшей в 1981 году. Австралийская певица использовала вторую в работе над своей композицией. Сайрус пояснила, что, когда она рассказала Стиви Никс о том, что у нее есть альтернативный вариант для ее "Edge of seventeen", у той не было возражений.На совместном треке вступает Майли Сайрус, а затем к ней присоединяется Стиви Никс. Новая песня “Edge of midnight” станет заглавной песней в восьмом альбоме Майли Сайрус "Plastic Hearts”, выход которого запланирован на 27 ноября текущего года.Работу над пластинкой исполнительница начала два года назад.
https://ria.ru/20201023/cyrus-1581025022.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майли сайрус, музыка, новости культуры
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости
. Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл "Edge of Midnight", сообщает
NME.
Фактически эта композиция стала компиляцией из двух песен: “Midnight sky”, которую Майли Сайрус выпустила в августе текущего года, и “Edge of seventeen” Стиви Никс, вышедшей в 1981 году. Австралийская певица использовала вторую в работе над своей композицией.
Сайрус пояснила, что, когда она рассказала Стиви Никс о том, что у нее есть альтернативный вариант для ее "Edge of seventeen", у той не было возражений.
На совместном треке вступает Майли Сайрус, а затем к ней присоединяется Стиви Никс.
Новая песня “Edge of midnight” станет заглавной песней в восьмом альбоме Майли Сайрус "Plastic Hearts”, выход которого запланирован на 27 ноября текущего года.
Работу над пластинкой исполнительница начала два года назад.