https://ria.ru/20201108/chikhanie-1583579740.html
Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T06:13
2020-11-08T06:13
2020-11-08T06:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.По словам Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. "Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни - следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек", - уточнила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/zarazhenie-1582705851.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва