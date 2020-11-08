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Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T06:13
2020-11-08T06:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос,&nbsp; рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.По словам Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. "Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни - следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек", - уточнила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости

06:13 08.11.2020
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsБабушка с носовым платком
Бабушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос,  рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску  и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос", - сказала Плоскирева.
Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.
По словам Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. "Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни - следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек", - уточнила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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