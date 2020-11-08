Минкульт Украины хочет внести объекты Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗащитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.
"Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма – развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов", - написал Ткаченко в своем Facebook.
По его словам, в ближайшее время предстоит упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Также, по мнению министра, властям необходимо разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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