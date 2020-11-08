https://ria.ru/20201108/chernobyl-1583641253.html

Минкульт Украины хочет внести объекты Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО

Минкульт Украины хочет внести объекты Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО

Глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко предложил внести ряд объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:02

2020-11-08T19:02

2020-11-08T19:02

чернобыльская аэс

юнеско

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Глава министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко предложил внести ряд объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов."Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма – развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов", - написал Ткаченко в своем Facebook.По его словам, в ближайшее время предстоит упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Также, по мнению министра, властям необходимо разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

https://ria.ru/20201009/chernobyl-1579036198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/ukraina-1577831894.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, юнеско, владимир зеленский, украина, в мире