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ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) назначила на 27 декабря повторные выборы мэра в городе Борисполе Киевской области, где до оглашения результатов РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:09
2020-11-08T22:09
борисполь
цик украины
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) назначила на 27 декабря повторные выборы мэра в городе Борисполе Киевской области, где до оглашения результатов очередных выборов скончался глава горсовета Анатолий Федорчук.Двадцать восьмого октября в горсовете Борисполя заявили, что мэр города Анатолий Федорчук, который лидировал на местных выборах, умер от коронавируса COVID-19."Бориспольский совет: назначены повторные выборы на 27 декабря 2020 года", - говорится в сообщении на сайте украинского ЦИК в разделе "Перечень советов, в которые не выбраны городские, поселковые, сельские главы".Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы. Однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.
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борисполь, цик украины, украина, в мире

ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр

22:09 08.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины в Киеве
Здание ЦИК Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) назначила на 27 декабря повторные выборы мэра в городе Борисполе Киевской области, где до оглашения результатов очередных выборов скончался глава горсовета Анатолий Федорчук.
Двадцать восьмого октября в горсовете Борисполя заявили, что мэр города Анатолий Федорчук, который лидировал на местных выборах, умер от коронавируса COVID-19.
"Бориспольский совет: назначены повторные выборы на 27 декабря 2020 года", - говорится в сообщении на сайте украинского ЦИК в разделе "Перечень советов, в которые не выбраны городские, поселковые, сельские главы".
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы. Однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.
 
БориспольЦИК УкраиныУкраинаВ мире
 
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