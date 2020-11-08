https://ria.ru/20201108/borispol-1583663580.html
ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) назначила на 27 декабря повторные выборы мэра в городе Борисполе Киевской области, где до оглашения результатов РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:09
2020-11-08T22:09
2020-11-08T22:09
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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) назначила на 27 декабря повторные выборы мэра в городе Борисполе Киевской области, где до оглашения результатов очередных выборов скончался глава горсовета Анатолий Федорчук.Двадцать восьмого октября в горсовете Борисполя заявили, что мэр города Анатолий Федорчук, который лидировал на местных выборах, умер от коронавируса COVID-19."Бориспольский совет: назначены повторные выборы на 27 декабря 2020 года", - говорится в сообщении на сайте украинского ЦИК в разделе "Перечень советов, в которые не выбраны городские, поселковые, сельские главы".Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. При этом на подконтрольной украинским властям территории Донбасса не состоялись выборы в областные советы. Однако жители смогли проголосовать за глав населенных пунктов, а также депутатов местных и районных советов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борисполь, цик украины, украина, в мире