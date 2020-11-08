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Эксперт рассказал, почему банк может заблокировать вашу карту
Эксперт рассказал, почему банк может заблокировать вашу карту
Заблокировать вашу карту могут вследствие чрезмерной бдительности сотрудников банков. Такая реакция возможна в случае сомнительной операции, подозрительной... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:12
2020-11-08T03:12
россия
антон рогачевский
банки
синергия
общество
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Почему банк может заблокировать вашу карту?
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Заблокировать вашу карту могут вследствие чрезмерной бдительности сотрудников банков. Такая реакция возможна в случае сомнительной операции, подозрительной активности и даже из-за наличия у вас задолженности. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.Принимая решение о блокировке карт, банки руководствуются законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму".Часто причиной блокировки является сомнительная операция — даже рядовой перевод с карты на карту может показаться таковым особо бдительному сотруднику.Еще одной причиной приостановки действия карты может быть подозрительная активность: если вы совершаете много операций за короткий период, или же если вам с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени.Заблокировать карту банки могут и в случае незаконного ведения предпринимательской деятельности. "Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты", — уточняет эксперт.Кроме того, задолженность по ЖКХ, штрафам, алиментам и т.д тоже может привести к блокировке вашей карты.Нельзя исключать и технический сбой системы безопасности банка.“Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств. Не стоит забывать и о мошенниках, которые совершают звонки клиентам, говорят о блокировке карты и просят назвать реквизиты карты и CVV-код. Настоящий сотрудник банка не будет задавать эти вопросы для идентификации клиента”, — подытожил специалист.
https://ria.ru/20201029/bankomat-1582008669.html
https://ria.ru/20201027/karta-1581686586.html
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россия, антон рогачевский, банки, синергия, общество

Эксперт рассказал, почему банк может заблокировать вашу карту

03:12 08.11.2020
 
© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Flickr / Leonardo Franko
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Заблокировать вашу карту могут вследствие чрезмерной бдительности сотрудников банков. Такая реакция возможна в случае сомнительной операции, подозрительной активности и даже из-за наличия у вас задолженности. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.
Принимая решение о блокировке карт, банки руководствуются законом "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничество терроризму".
Часто причиной блокировки является сомнительная операция — даже рядовой перевод с карты на карту может показаться таковым особо бдительному сотруднику.
Еще одной причиной приостановки действия карты может быть подозрительная активность: если вы совершаете много операций за короткий период, или же если вам с разных счетов поступает много платежей за короткий промежуток времени.
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Заблокировать карту банки могут и в случае незаконного ведения предпринимательской деятельности. "Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты", — уточняет эксперт.
Кроме того, задолженность по ЖКХ, штрафам, алиментам и т.д тоже может привести к блокировке вашей карты.
Нельзя исключать и технический сбой системы безопасности банка.
“Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств. Не стоит забывать и о мошенниках, которые совершают звонки клиентам, говорят о блокировке карты и просят назвать реквизиты карты и CVV-код. Настоящий сотрудник банка не будет задавать эти вопросы для идентификации клиента”, — подытожил специалист.
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РоссияАнтон РогачевскийБанкиСинергияОбщество
 
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