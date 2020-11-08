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Байден обозначил приоритеты своей политики

Байден обозначил приоритеты своей политики

Кандидат демократов Джо Байден, объявляя о своей победе на выборах, назвал приоритеты своей политики - борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:15

2020-11-08T05:15

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден, объявляя о своей победе на выборах, назвал приоритеты своей политики - борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.Он также заявил, что необходимо "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для американцев.Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире