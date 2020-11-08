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Байден призвал американцев прислушаться друг к другу

Байден призвал американцев прислушаться друг к другу

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что пора отложить в сторону жесткую риторику и перестать считать оппонентов врагами. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T05:00

2020-11-08T05:00

2020-11-08T05:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что пора отложить в сторону жесткую риторику и перестать считать оппонентов врагами.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире