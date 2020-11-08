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Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что пора отложить в сторону жесткую риторику и перестать считать оппонентов врагами. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T05:00
2020-11-08T05:00
2020-11-08T05:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что пора отложить в сторону жесткую риторику и перестать считать оппонентов врагами.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире