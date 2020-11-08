https://ria.ru/20201108/bayden-1583667728.html
Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:16
2020-11-08T23:16
2020-11-08T23:16
выборы президента сша — 2020
сальман бен абдель азиз аль сауд
дональд трамп
джо байден
саудовская аравия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_0:237:2797:1810_1400x0_80_0_0_d59ca020310a26e40bc8421d87e66d7f.jpg
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента США, сообщает информационное агентство страны SPA."Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания. Поэтому случаю он высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя дружественными странами и народами", - говорится в сообщении.Отдельную телеграмму с поздравлениями Байдену направил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
саудовская аравия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_34:0:2763:2047_1400x0_80_0_0_345ab8047a276bd5a12b61b07f3c38e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сальман бен абдель азиз аль сауд, дональд трамп, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире