Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583667728.html
Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:16
2020-11-08T23:16
выборы президента сша — 2020
сальман бен абдель азиз аль сауд
дональд трамп
джо байден
саудовская аравия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_0:237:2797:1810_1400x0_80_0_0_d59ca020310a26e40bc8421d87e66d7f.jpg
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента США, сообщает информационное агентство страны SPA."Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания. Поэтому случаю он высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя дружественными странами и народами", - говорится в сообщении.Отдельную телеграмму с поздравлениями Байдену направил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
саудовская аравия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150633/98/1506339866_34:0:2763:2047_1400x0_80_0_0_345ab8047a276bd5a12b61b07f3c38e9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сальман бен абдель азиз аль сауд, дональд трамп, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире

Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах

23:16 08.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента США, сообщает информационное агентство страны SPA.
"Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания. Поэтому случаю он высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя дружественными странами и народами", - говорится в сообщении.
Отдельную телеграмму с поздравлениями Байдену направил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Сальман бен Абдель Азиз аль СаудДональд ТрампДжо БайденСаудовская АравияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
21:48В Ливане упал метеорит
Лента новостейМолния