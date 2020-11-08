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Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах

Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:16

2020-11-08T23:16

2020-11-08T23:16

выборы президента сша — 2020

сальман бен абдель азиз аль сауд

дональд трамп

джо байден

саудовская аравия

сша

в мире

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КАИР, 8 ноя - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил демократу Джо Байдену телеграмму с поздравлением по случаю его избрания на пост президента США, сообщает информационное агентство страны SPA."Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания. Поэтому случаю он высоко оценил особые тесные исторические отношения, существующие между двумя дружественными странами и народами", - говорится в сообщении.Отдельную телеграмму с поздравлениями Байдену направил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

саудовская аравия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сальман бен абдель азиз аль сауд, дональд трамп, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире