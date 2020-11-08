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Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф
Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф
Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:53
2020-11-08T18:53
2020-11-08T19:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре, сообщили журналисты его пула.Байден известен как верующий католик, он может стать лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.Действующий президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах, в воскресенье играет в гольф в принадлежащем ему клубе неподалеку от Вашингтона.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джон кеннеди (политик), джо байден, вашингтон (город), сша, в мире