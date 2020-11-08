https://ria.ru/20201108/bayden-1583640731.html

Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф

Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф

Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T18:53

2020-11-08T18:53

2020-11-08T19:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джон кеннеди (политик)

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре, сообщили журналисты его пула.Байден известен как верующий католик, он может стать лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.Действующий президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах, в воскресенье играет в гольф в принадлежащем ему клубе неподалеку от Вашингтона.

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джон кеннеди (политик), джо байден, вашингтон (город), сша, в мире