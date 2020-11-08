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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583640731.html
Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф
Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф
Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:53
2020-11-08T19:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре, сообщили журналисты его пула.Байден известен как верующий католик, он может стать лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.Действующий президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах, в воскресенье играет в гольф в принадлежащем ему клубе неподалеку от Вашингтона.
вашингтон (город)
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дональд трамп, джон кеннеди (политик), джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден отправился в церковь, пока Трамп играет в гольф

18:53 08.11.2020 (обновлено: 19:51 08.11.2020)
 
© AFP 2020 / Angela WeissДжо Байден направляется в церковь Св. Иосифа в районе Брендивайн в Уилмингтоне, штат Делавэр
Джо Байден направляется в церковь Св. Иосифа в районе Брендивайн в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
Джо Байден направляется в церковь Св. Иосифа в районе Брендивайн в Уилмингтоне, штат Делавэр
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, который, по предварительным данным СМИ, выиграл президентские выборы в США, направился в воскресенье утром на службу в церковь неподалеку от своего дома в Делавэре, сообщили журналисты его пула.
Байден известен как верующий католик, он может стать лишь вторым в истории США президентом-католиком после Джона Кеннеди.
Действующий президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать поражение на выборах, в воскресенье играет в гольф в принадлежащем ему клубе неподалеку от Вашингтона.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Джо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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