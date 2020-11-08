https://ria.ru/20201108/bayden-1583634741.html

Горбачев надеется, что Байден понимает важность доверия России и США

Горбачев надеется, что Байден понимает важность доверия России и США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что объявивший о победе на президентских выборах Джо Байден понимает важность восстановления доверия между Россией... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:48

2020-11-08T17:48

2020-11-08T17:48

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

михаил горбачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что объявивший о победе на президентских выборах Джо Байден понимает важность восстановления доверия между Россией и США, а российское руководство готово к серьезному диалогу.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Надо восстанавливать доверие между нашими странами. И я надеюсь, что избранный президент понимает важность этого, и думаю, что российское руководство готово к серьезному диалогу", - заявил Горбачев РИА Новости, говоря о перспективах российско-американских отношений при новом президенте США.

https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, михаил горбачев, джо байден, сша, в мире