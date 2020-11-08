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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583616805.html
Глава Филиппин и премьер Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах
Глава Филиппин и премьер Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах
Глава Филиппин и премьер-министр Малайзии в специальных заявлениях в воскресенье поздравили Джо Байдена с избранием президентом США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:23
2020-11-08T14:23
выборы президента сша — 2020
мухиддин яссин
дональд трамп
джо байден
малайзия
сша
филиппины
в мире
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БАНГКОК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Филиппин и премьер-министр Малайзии в специальных заявлениях в воскресенье поздравили Джо Байдена с избранием президентом США."От имени народа Филиппин президент Родриго Роа Дутерте приносит самые теплые поздравления Джозефу (Джо) Байдену по случаю его избрания новым президентом США. Филиппины и США связывают давние двусторонние отношения, и мы готовы к дальнейшему развитию этих отношений при администрации президента Байдена", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента Филиппин Гарри Рока.Ранее президент Филиппин говорил несколько раз, что лично он предпочел бы избрание Дональда Трампа на второй срок, так как в прошлом сталкивался с проблемами в отношениях с представителями Демократической партии США, которые критиковали его жесткую линию в борьбе с наркотиками.Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин также поздравил Джо Байдена с победой."Американский народ сделал решительный выбор, избрав господина Байдена 46-м президентом США за его лидерские качества и видение. Как быстро растущая (в экономическом отношении) развивающаяся страна, Малайзия придает огромную важность своим отношениям с США", - заявил он.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
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мухиддин яссин, дональд трамп, джо байден, малайзия, сша, филиппины, в мире

Глава Филиппин и премьер Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах

14:23 08.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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БАНГКОК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Филиппин и премьер-министр Малайзии в специальных заявлениях в воскресенье поздравили Джо Байдена с избранием президентом США.
"От имени народа Филиппин президент Родриго Роа Дутерте приносит самые теплые поздравления Джозефу (Джо) Байдену по случаю его избрания новым президентом США. Филиппины и США связывают давние двусторонние отношения, и мы готовы к дальнейшему развитию этих отношений при администрации президента Байдена", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента Филиппин Гарри Рока.
Люди на улице Филадельфии после объявления о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин также поздравил Джо Байдена с победой.
"Американский народ сделал решительный выбор, избрав господина Байдена 46-м президентом США за его лидерские качества и видение. Как быстро растущая (в экономическом отношении) развивающаяся страна, Малайзия придает огромную важность своим отношениям с США", - заявил он.
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