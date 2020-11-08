https://ria.ru/20201108/bayden-1583616805.html
Глава Филиппин и премьер Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах
Глава Филиппин и премьер Малайзии поздравили Байдена с победой на выборах
Глава Филиппин и премьер-министр Малайзии в специальных заявлениях в воскресенье поздравили Джо Байдена с избранием президентом США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:23
2020-11-08T14:23
2020-11-08T14:23
выборы президента сша — 2020
мухиддин яссин
дональд трамп
джо байден
малайзия
сша
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488305_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_eec424b47f0521a14b131ed5ef712911.jpg
БАНГКОК, 8 ноя – РИА Новости. Глава Филиппин и премьер-министр Малайзии в специальных заявлениях в воскресенье поздравили Джо Байдена с избранием президентом США."От имени народа Филиппин президент Родриго Роа Дутерте приносит самые теплые поздравления Джозефу (Джо) Байдену по случаю его избрания новым президентом США. Филиппины и США связывают давние двусторонние отношения, и мы готовы к дальнейшему развитию этих отношений при администрации президента Байдена", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-секретаря президента Филиппин Гарри Рока.Ранее президент Филиппин говорил несколько раз, что лично он предпочел бы избрание Дональда Трампа на второй срок, так как в прошлом сталкивался с проблемами в отношениях с представителями Демократической партии США, которые критиковали его жесткую линию в борьбе с наркотиками.Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин также поздравил Джо Байдена с победой."Американский народ сделал решительный выбор, избрав господина Байдена 46-м президентом США за его лидерские качества и видение. Как быстро растущая (в экономическом отношении) развивающаяся страна, Малайзия придает огромную важность своим отношениям с США", - заявил он.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
малайзия
сша
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583488305_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_788371c2d1f62d46f40396c6793f15fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мухиддин яссин, дональд трамп, джо байден, малайзия, сша, филиппины, в мире