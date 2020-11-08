Экс-сенатор: Байден может торговаться о достройке "Северного потока — 2"
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет торговаться, чтобы позволить достроить газопровод "Северный поток 2", заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Будет очень прекрасно увидеть окончание (строительства - ред.) газопровода "Северный поток — 2", который уже практически завершен. Он должен быть закончен и в Германии, и в России. Это возможно, потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США. Он, возможно, захочет немного поторговаться по проекту "Северный поток", - сообщил Блэк.
По его мнению, Байден может предложить снять возражения против проекта и отказ от угроз санкций.
"Он, возможно, сделал бы это достаточно тихо, не для того, чтобы сделать из этого (большое дело), а чтобы просто тихо договориться с Россией, чтобы позволить им завершить этот участок. А затем в обмен он будет просить о каких-то выгодах для США", - добавил Блэк.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
США ранее расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.