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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583605589.html
Мэр Киева Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Мэр Киева Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:31
2020-11-08T12:31
выборы президента сша — 2020
виталий кличко
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами", - написал Кличко в своем Telegram.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах, заявив, что дружба между странами становится "только крепче".
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виталий кличко, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Мэр Киева Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

12:31 08.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами", - написал Кличко в своем Telegram.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах, заявив, что дружба между странами становится "только крепче".
 
Выборы президента США — 2020Виталий КличкоВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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