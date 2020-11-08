https://ria.ru/20201108/bayden-1583605589.html

Мэр Киева Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Мэр Киева Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:31

2020-11-08T12:31

2020-11-08T12:31

выборы президента сша — 2020

виталий кличко

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами", - написал Кличко в своем Telegram.Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах, заявив, что дружба между странами становится "только крепче".

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире