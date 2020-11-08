США не сменят курс на Ближнем Востоке, считает экс-посол Британии в Сирии
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президентство Джо Байдена, который объявил о своей победе на выборах США, мало что изменит в политике США на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Я ожидаю минимальных изменений", - заявил Форд.
"Как выяснил Трамп, когда он попытался вывести войска США из Сирии, высшее руководство служб безопасности позволяет президенту США вносить только минимальные коррективы в мирном направлении", - указал экс-посол.
Форд также отметил, что за 36 лет в сенате и 8 лет работы в должности вице-президента Байден никогда не намеревался бросить вызов институциональному, двухпартийному консенсусу по основным вопросам.
"Ничего в послужном списке Байдена не предполагает, что у него когда-либо была мысль о внешней политике, которая отклоняется от двухпартийной ортодоксии американского империализма", - заявил Форд.
Бывший британский посол также уверен, что несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдавал предпочтение Трампу, "скоро Байден будет искать его расположения, особенно потому, что он уже будет думать о своем втором сроке и силе израильского лобби".
Кроме того, как считает Форд, Байден не будет стремиться перестраивать или подвергать сомнению тесное и прибыльное партнерство США и Саудовской Аравии, которое расширил Трамп. Он также захочет завершить работу Трампа по нормализации отношений межу арабскими государствами и Израилем, полагает экс-посол.
Форд предсказывает лишь некоторые изменения политики в отношении Ирана. Тем не менее, Байден может оказаться неспособен преодолеть враждебность к ядерному соглашению с Ираном среди руководства служб национальной безопасности.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.