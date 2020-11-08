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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583603181.html
Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой на выборах
Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, сообщает палестинское агентство ВАФА. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:59
2020-11-08T12:19
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
махмуд аббас
джо байден
палестина
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, сообщает палестинское агентство ВАФА.Сообщается, что Аббас также выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией ради укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.Ранее Байден заявлял, что в случае избрания президентом не станет отменять решение действующего президента-республиканца Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим, но также откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "вовлечь палестинцев" для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
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дональд трамп, махмуд аббас, джо байден, палестина, сша, в мире

Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой на выборах

11:59 08.11.2020 (обновлено: 12:19 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 июля 2018
Президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, сообщает палестинское агентство ВАФА.
Сообщается, что Аббас также выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией ради укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.
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Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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