https://ria.ru/20201108/bayden-1583603181.html

Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер Палестины Аббас поздравил Байдена с победой на выборах

Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, сообщает палестинское агентство ВАФА. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:59

2020-11-08T11:59

2020-11-08T12:19

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

махмуд аббас

джо байден

палестина

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, сообщает палестинское агентство ВАФА.Сообщается, что Аббас также выразил надежду на сотрудничество с Байденом и его администрацией ради укрепления палестино-американских отношений и достижения свободы, независимости, справедливости и достоинства для палестинского народа.Ранее Байден заявлял, что в случае избрания президентом не станет отменять решение действующего президента-республиканца Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива и Иерусалим, но также откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме, чтобы "вовлечь палестинцев" для сохранения реальной перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств.Палестинцы де-факто не общаются на высоком уровне с администрацией Трампа с 2018 года, когда США объявили о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Палестинская национальная администрация крайне скептически относится к мирным начинаниям Трампа, считая его предвзятым в пользу Израиля.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, махмуд аббас, джо байден, палестина, сша, в мире