https://ria.ru/20201108/bayden-1583602660.html
Глава суверенного совета Судана поздравил Байдена с победой
Глава суверенного совета Судана поздравил Байдена с победой
Глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:55
2020-11-08T11:55
2020-11-08T11:55
выборы президента сша — 2020
абдалла хамдок
дональд трамп
джо байден
судан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.Ранее Байдена с победой поздравил премьер-министр Судана Абдалла Хамдок."Поздравляю избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с их исторической победой на президентских выборах в США. Правительство Судана надеется на сотрудничество с избранной администрацией в Вашингтоне для строительства устойчивых отношений, которые послужат интересам обеих стран и приведут к укреплению мира и стабильности в Судане и регионе", - написал аль-Бурхан в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдалла хамдок, дональд трамп, джо байден, судан, сша, в мире