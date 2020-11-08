Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Я бы сказал, что будет большая вероятность того, что Джо Байден может искать какие-то внешнеполитические успехи и он может быть менее враждебно настроенным по отношению к России", - сообщил Блэк.
"Я думаю, что госсекретарь (Майк – ред.) Помпео был слишком враждебно настроен к международному праву и договорам между США и бывшим Советским Союзом. Они строились в течение многих лет с огромными усилиями, чтобы попытаться уменьшить угрозу ядерной войны. И, к сожалению, мы (США – ред.) расторгли многие из этих договоров. Поэтому я буду надеяться, что в администрации Байдена не будут так враждебны в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия. И я буду надеяться, что новый договор о сокращении наступательных вооружений увенчается успехом", - подчеркнул бывший сенатор.
Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы.
"Я думаю, что Джо Байден и его администрация будут менее враждебно настроенными к Китаю. Трамп никогда не намеревался быть враждебным по отношению к Китаю, но он хотел торговой войны, не столько военной конфронтации, однако его подталкивали к этому обстоятельства и сотрудники (Белого дома - ред.). Поэтому я надеюсь, что если Байден будет президентом, он отойдет от такой конфронтации с Китаем", - отметил Блэк.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Кроме того, он также выразил надежду на улучшение отношений между Ираном и США при администрации Байдена.
"Вполне возможно, что даже если Байден почувствует, что неспособен восстановить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ред.), то он может просто тихо создать этот эффект, сняв возражения против выполнения европейскими странами обязательств по договору", - считает Блэк.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.