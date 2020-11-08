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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583600373.html
Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор
Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:36
2020-11-08T11:36
выборы президента сша — 2020
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ричард блэк
дональд трамп
совет безопасности оон
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Я бы сказал, что будет большая вероятность того, что Джо Байден может искать какие-то внешнеполитические успехи и он может быть менее враждебно настроенным по отношению к России", - сообщил Блэк.Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы."Я думаю, что Джо Байден и его администрация будут менее враждебно настроенными к Китаю. Трамп никогда не намеревался быть враждебным по отношению к Китаю, но он хотел торговой войны, не столько военной конфронтации, однако его подталкивали к этому обстоятельства и сотрудники (Белого дома - ред.). Поэтому я надеюсь, что если Байден будет президентом, он отойдет от такой конфронтации с Китаем", - отметил Блэк.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.Кроме того, он также выразил надежду на улучшение отношений между Ираном и США при администрации Байдена.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...&gt; Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден.
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РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ричард блэк, дональд трамп, совет безопасности оон, джо байден, сша, в мире

Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор

11:36 08.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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"Я бы сказал, что будет большая вероятность того, что Джо Байден может искать какие-то внешнеполитические успехи и он может быть менее враждебно настроенным по отношению к России", - сообщил Блэк.
"Я думаю, что госсекретарь (Майк – ред.) Помпео был слишком враждебно настроен к международному праву и договорам между США и бывшим Советским Союзом. Они строились в течение многих лет с огромными усилиями, чтобы попытаться уменьшить угрозу ядерной войны. И, к сожалению, мы (США – ред.) расторгли многие из этих договоров. Поэтому я буду надеяться, что в администрации Байдена не будут так враждебны в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия. И я буду надеяться, что новый договор о сокращении наступательных вооружений увенчается успехом", - подчеркнул бывший сенатор.
Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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"Я думаю, что Джо Байден и его администрация будут менее враждебно настроенными к Китаю. Трамп никогда не намеревался быть враждебным по отношению к Китаю, но он хотел торговой войны, не столько военной конфронтации, однако его подталкивали к этому обстоятельства и сотрудники (Белого дома - ред.). Поэтому я надеюсь, что если Байден будет президентом, он отойдет от такой конфронтации с Китаем", - отметил Блэк.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 09:10Выборы президента США — 2020
WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
Кроме того, он также выразил надежду на улучшение отношений между Ираном и США при администрации Байдена.
"Вполне возможно, что даже если Байден почувствует, что неспособен восстановить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ред.), то он может просто тихо создать этот эффект, сняв возражения против выполнения европейскими странами обязательств по договору", - считает Блэк.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
 
Выборы президента США — 2020Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ричард БлэкДональд ТрампСовет Безопасности ООНДжо БайденСШАВ мире
 
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