https://ria.ru/20201108/bayden-1583600373.html

Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор

Байден, возможно, будет лучше настроен к России, считает экс-сенатор

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:36

2020-11-08T11:36

2020-11-08T11:36

выборы президента сша — 2020

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

ричард блэк

дональд трамп

совет безопасности оон

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России, Китаю и Ирану, заявил РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Я бы сказал, что будет большая вероятность того, что Джо Байден может искать какие-то внешнеполитические успехи и он может быть менее враждебно настроенным по отношению к России", - сообщил Блэк.Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы."Я думаю, что Джо Байден и его администрация будут менее враждебно настроенными к Китаю. Трамп никогда не намеревался быть враждебным по отношению к Китаю, но он хотел торговой войны, не столько военной конфронтации, однако его подталкивали к этому обстоятельства и сотрудники (Белого дома - ред.). Поэтому я надеюсь, что если Байден будет президентом, он отойдет от такой конфронтации с Китаем", - отметил Блэк.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.Кроме того, он также выразил надежду на улучшение отношений между Ираном и США при администрации Байдена.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку" Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден. 2020-11-08T11:36 true PT7M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ричард блэк, дональд трамп, совет безопасности оон, джо байден, сша, в мире