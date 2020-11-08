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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html
Сообщения о фальсификации ослабят авторитет Байдена, считает экс-сенатор
Сообщения о фальсификации ослабят авторитет Байдена, считает экс-сенатор
Сообщения о фальсификации на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:12
2020-11-08T10:12
выборы президента сша — 2020
ричард блэк
дональд трамп
джо байден
виргиния
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сообщения о фальсификации на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил РИА Новости бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк."Я думаю, что это (фальсификация - ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена – ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент", - сообщил Блэк."Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден - победитель президентской кампании. Однако по конституции (США - ред.) средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков", - подчеркнул бывший сенатор.По мнению Блэка, американские СМИ "явно хотели, чтобы Байден победил". Экс-сенатор также считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней."Так что все еще остается много неопределенности", - добавил Блэк.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html
виргиния
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РИА Новости
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60
Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...&gt; Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден.
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ричард блэк, дональд трамп, джо байден, виргиния, сша, в мире

Сообщения о фальсификации ослабят авторитет Байдена, считает экс-сенатор

10:12 08.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Сообщения о фальсификации на президентских выборах в США ослабят авторитет объявившего о своей победе Джо Байдена как президента, заявил РИА Новости бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
"Я думаю, что это (фальсификация - ред.) так широко распространено, что, даже если Байден в итоге будет избран коллегией выборщиков, это ослабит его авторитет как президента. У меня есть чувство, что он будет восприниматься как кто-то, кто на самом деле не выиграл выборы, это были просто выборы, которые отчасти сфальсифицированы. Таким образом, я думаю, это будет небольшой проблемой для него (Байдена – ред.) в будущем, если он будет приведен к присяге как президент", - сообщил Блэк.
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"Средства массовой информации, основные сети вещания скоординировали свои усилия и все выступили с заявлением, что Джо Байден - победитель президентской кампании. Однако по конституции (США - ред.) средства массовой информации не играют никакой роли в выборе президента, который определяется коллегией выборщиков", - подчеркнул бывший сенатор.
По мнению Блэка, американские СМИ "явно хотели, чтобы Байден победил". Экс-сенатор также считает, что поскольку выяснилось, что некоторые результаты компьютерного подсчета голосов оказались неверными, то будет необходимость в ручном пересчете этих бюллетеней.
"Так что все еще остается много неопределенности", - добавил Блэк.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Ричард БлэкДональд ТрампДжо БайденВиргинияСШАВ мире
 
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