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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html
Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина
Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:10
2020-11-08T10:10
выборы президента сша — 2020
россия
фбр
пол крейг робертс
дональд трамп
роберт мюллер
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать сотрудничество США и России, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде."Кажется маловероятным, что демократы будут проводить дружественную политику в отношении России. Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о "российском вмешательстве", чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией", - заявил Робертс, добавив, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать Трампа в напряжении."Россия нужна службам безопасности как враг. Демократы не пойдут против органов безопасности", - добавил экс-советник.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
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россия, фбр, пол крейг робертс, дональд трамп, роберт мюллер, джо байден, сша, в мире

Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина

10:10 08.11.2020
 
© Фото : Paul Craig Roberts Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс
Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Paul Craig Roberts
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать сотрудничество США и России, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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"Кажется маловероятным, что демократы будут проводить дружественную политику в отношении России. Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о "российском вмешательстве", чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией", - заявил Робертс, добавив, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать Трампа в напряжении.
"Россия нужна службам безопасности как враг. Демократы не пойдут против органов безопасности", - добавил экс-советник.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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