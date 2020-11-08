Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина
© Фото : Paul Craig Roberts Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать сотрудничество США и России, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Кажется маловероятным, что демократы будут проводить дружественную политику в отношении России. Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о "российском вмешательстве", чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией", - заявил Робертс, добавив, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать Трампа в напряжении.
"Россия нужна службам безопасности как враг. Демократы не пойдут против органов безопасности", - добавил экс-советник.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".