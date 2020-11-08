https://ria.ru/20201108/bayden-1583593838.html

Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина

Байден не наладит отношения с Россией, считает экс-советник минфина

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:10

2020-11-08T10:10

2020-11-08T10:10

выборы президента сша — 2020

россия

фбр

пол крейг робертс

дональд трамп

роберт мюллер

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден, вероятно, не будет противоречить курсу американских служб безопасности и не начнет налаживать сотрудничество США и России, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде."Кажется маловероятным, что демократы будут проводить дружественную политику в отношении России. Помните, демократы, ЦРУ и ФБР использовали дело о "российском вмешательстве", чтобы помешать Трампу нормализовать отношения с Россией", - заявил Робертс, добавив, что службы безопасности четыре года помогали демократам удерживать Трампа в напряжении."Россия нужна службам безопасности как враг. Демократы не пойдут против органов безопасности", - добавил экс-советник.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, пол крейг робертс, дональд трамп, роберт мюллер, джо байден, сша, в мире