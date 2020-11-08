https://ria.ru/20201108/bayden-1583592854.html

Эксперт предсказал курс Байдена в отношении "Северного потока — 2"

Эксперт предсказал курс Байдена в отношении "Северного потока — 2"

Администрация объявившего о своей победе на выборах президента США Джо Байдена, вероятно, продолжит политику противодействия строительству газопровода "Северный РИА Новости, 08.11.2020

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allseas

uniper

северный поток — 2

газпром

украина

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Администрация объявившего о своей победе на выборах президента США Джо Байдена, вероятно, продолжит политику противодействия строительству газопровода "Северный поток — 2", считает управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде."Скорее всего администрация Байдена продолжит прежнюю политику противодействия", - заявил Терзик РИА Новости, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Байден борьбу Трампа против "Северного потока — 2".Он также полагает, что новая администрация продолжит продавать сжиженный природный газ, но, возможно, левое крыло Демократической партии будет оказывать на нее давление, требуя сокращения объемов продаж.Кроме того, по мнению Терзика, при Байдене Организация стран-экспортеров нефти будет по-прежнему восприниматься негативно."Отношения с Саудовской Аравией будут обострены при администрации Байдена, на которую будет оказывать давление левое крыло демократов, чтобы дистанцировать США от ситуации в области прав человека в Саудовской Аравии. ОПЕК по-прежнему будет восприниматься негативно", - считает Терзик.Эксперт также отмечает, что в случае если демократы получат большинство и в палате представителей, и в сенате, можно ожидать серьезных изменений норм регулирования в области изменения климата."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.США ранее расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

украина

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку" Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден. 2020-11-08T11:18 true PT7M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, северный поток — 2, газпром, украина, дональд трамп, джо байден, сша, в мире