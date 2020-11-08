Президент Афганистана поздравил Байдена с победой на выборах в США
09:50 08.11.2020 (обновлено: 10:30 08.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства.
"Поздравляю избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Афганистан надеется на продолжение и укрепление нашего многостороннего стратегического партнерства с Соединенными Штатами – нашим основополагающим партнером – в том числе в борьбе с терроризмом и в установлении мира в Афганистане", - написал Гани в Twitter.
Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-elect @KamalaHarris. Afghanistan looks forward to continuing/deepening our multilayered strategic partnership w/ the United States—our foundational partner—including in counterterrorism & bringing peace to Afghanistan.— Ashraf Ghani (@ashrafghani) November 8, 2020
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.