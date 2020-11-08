https://ria.ru/20201108/bayden-1583591699.html

Президент Афганистана поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Афганистана поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:50

2020-11-08T09:50

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выборы президента сша — 2020

джо байден

афганистан

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и выразил надежду на укрепление стратегического партнерства."Поздравляю избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Афганистан надеется на продолжение и укрепление нашего многостороннего стратегического партнерства с Соединенными Штатами – нашим основополагающим партнером – в том числе в борьбе с терроризмом и в установлении мира в Афганистане", - написал Гани в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

афганистан

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, афганистан, сша, в мире