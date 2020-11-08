https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html

Антироссийская риторика в США с приходом Байдена усилится, уверен Климов

Антироссийская риторика в США с приходом Байдена усилится, уверен Климов

Приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена приведет к усилению антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:36

2020-11-08T09:36

2020-11-08T09:41

дональд трамп

андрей климов

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена приведет к усилению антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов."Демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России. Они будут более активно, в отличие от команды Дональда Трампа, продвигать "истинные демократические ценности США", - сказал парламентарий.По его словам, с приходом Байдена можно ожидать "усиления антироссийской риторики, с акцентом на персональные санкции".

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, андрей климов, джо байден, сша, в мире