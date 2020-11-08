https://ria.ru/20201108/bayden-1583590112.html
Антироссийская риторика в США с приходом Байдена усилится, уверен Климов
Антироссийская риторика в США с приходом Байдена усилится, уверен Климов
Приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена приведет к усилению антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:36
2020-11-08T09:36
2020-11-08T09:41
дональд трамп
андрей климов
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена приведет к усилению антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов."Демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России. Они будут более активно, в отличие от команды Дональда Трампа, продвигать "истинные демократические ценности США", - сказал парламентарий.По его словам, с приходом Байдена можно ожидать "усиления антироссийской риторики, с акцентом на персональные санкции".
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, андрей климов, джо байден, сша, в мире