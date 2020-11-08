Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583588825.html
При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, считает Климов
При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, считает Климов
При Джо Байдене, который объявил о своей победе на президентских выборах, США заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:27
2020-11-08T09:32
андрей климов
выборы президента сша — 2020
договор снв-3
сша
снв
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_0:114:4304:2535_1400x0_80_0_0_20cc06a8b5170f5e0a13fb084ef8c5a1.jpg
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. При Джо Байдене, который объявил о своей победе на президентских выборах, США заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но постараются представить это как свою инициативу, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Люди, которые стоят за Байденом, в свое время пошли на заключение ДСНВ, ДРСМД. Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьезные профессионалы", - сказал сенатор.По мнению Климова, при Байдене "США заинтересованы в продлении СНВ, но представят это как свою инициативу, чтобы сохранить лицо".Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/bayden-1583589106.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147420/07/1474200780_741:0:4304:2672_1400x0_80_0_0_2bb2bd43604fbf4cb042f6656413ce14.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей климов, договор снв-3, сша, снв, в мире

При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, считает Климов

09:27 08.11.2020 (обновлено: 09:32 08.11.2020)
 
© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Tony Dejak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. При Джо Байдене, который объявил о своей победе на президентских выборах, США заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но постараются представить это как свою инициативу, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Люди, которые стоят за Байденом, в свое время пошли на заключение ДСНВ, ДРСМД. Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьезные профессионалы", - сказал сенатор.
По мнению Климова, при Байдене "США заинтересованы в продлении СНВ, но представят это как свою инициативу, чтобы сохранить лицо".
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
09:30
Отказ от политики Трампа: СМИ узнали о первых распоряжениях Байдена
 
Выборы президента США — 2020Андрей КлимовДоговор СНВ-3СШАСНВВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
21:48В Ливане упал метеорит
Лента новостейМолния