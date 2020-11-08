https://ria.ru/20201108/bayden-1583588825.html

При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, считает Климов

При Байдене США заинтересованы в продлении СНВ, считает Климов

При Джо Байдене, который объявил о своей победе на президентских выборах, США заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:27

2020-11-08T09:27

2020-11-08T09:32

андрей климов

выборы президента сша — 2020

договор снв-3

сша

снв

в мире

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. При Джо Байдене, который объявил о своей победе на президентских выборах, США заинтересованы в продлении действия договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но постараются представить это как свою инициативу, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Люди, которые стоят за Байденом, в свое время пошли на заключение ДСНВ, ДРСМД. Они понимают, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для США. Это очень серьезные профессионалы", - сказал сенатор.По мнению Климова, при Байдене "США заинтересованы в продлении СНВ, но представят это как свою инициативу, чтобы сохранить лицо".Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/bayden-1583589106.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей климов, договор снв-3, сша, снв, в мире