https://ria.ru/20201108/bayden-1583588355.html
В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена
В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена
В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:21
2020-11-08T09:21
2020-11-08T11:16
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах, земля засыпана смятыми банками от пива, в воздухе держится запах алкоголя и конопли, передает корреспондент РИА Новости.Полиция наблюдает за происходящим со стороны.Молодые люди настроены миролюбиво. Они активно общаются, купаются в работающем тут фонтане, устраивают дискотеки.Земля усыпана мусором.В отличие от предыдущих дней, когда отсюда начинались протестные шествия, над парком нет полицейских вертолетов.
https://ria.ru/20201108/yaponiya-1583587098.html
https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Молодежь танцует и купается в фонтане в Нью-Йорке, отмечая победу Байдена
В парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где весь день радуются победе демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах. Молодые люди настроены миролюбиво – они активно общаются, купаются в фонтане, устраивают дискотеки.
2020-11-08T09:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире