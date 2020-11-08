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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/bayden-1583588355.html
В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена
В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена
В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:21
2020-11-08T11:16
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах, земля засыпана смятыми банками от пива, в воздухе держится запах алкоголя и конопли, передает корреспондент РИА Новости.Полиция наблюдает за происходящим со стороны.Молодые люди настроены миролюбиво. Они активно общаются, купаются в работающем тут фонтане, устраивают дискотеки.Земля усыпана мусором.В отличие от предыдущих дней, когда отсюда начинались протестные шествия, над парком нет полицейских вертолетов.
https://ria.ru/20201108/yaponiya-1583587098.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Молодежь танцует и купается в фонтане в Нью-Йорке, отмечая победу Байдена
В парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где весь день радуются победе демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах. Молодые люди настроены миролюбиво – они активно общаются, купаются в фонтане, устраивают дискотеки.
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джо байден, сша, в мире

В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена

09:21 08.11.2020 (обновлено: 11:16 08.11.2020)
 
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах, земля засыпана смятыми банками от пива, в воздухе держится запах алкоголя и конопли, передает корреспондент РИА Новости.
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