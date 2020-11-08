https://ria.ru/20201108/bayden-1583588355.html

В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена

В Вашингтон-сквер-парке отметили победу Байдена

В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:21

2020-11-08T09:21

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя - РИА Новости. В парке Вашингтон-сквер, где пришедшие весь день радуются победе на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах, земля засыпана смятыми банками от пива, в воздухе держится запах алкоголя и конопли, передает корреспондент РИА Новости.Полиция наблюдает за происходящим со стороны.Молодые люди настроены миролюбиво. Они активно общаются, купаются в работающем тут фонтане, устраивают дискотеки.Земля усыпана мусором.В отличие от предыдущих дней, когда отсюда начинались протестные шествия, над парком нет полицейских вертолетов.

https://ria.ru/20201108/yaponiya-1583587098.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Молодежь танцует и купается в фонтане в Нью-Йорке, отмечая победу Байдена В парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, где весь день радуются победе демократа Джо Байдена, до сих пор остаются сотни молодых людей, многие с трудом стоят на ногах. Молодые люди настроены миролюбиво – они активно общаются, купаются в фонтане, устраивают дискотеки. 2020-11-08T09:21 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире